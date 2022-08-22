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    Мостовой: «Все в «Спартаке» заработали приличные деньги благодаря Федуну»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

    «Я бы поделил на две части период правления Федуна в «Спартаке». Если говорить о клубе, проекте, бизнесе, то всe замечательно: стадион построен, болельщики довольны. Постройка стадиона — это основное.

    Ещe когда я играл в «Спартаке», хотели стадион построить. Но кто тогда его построил бы? При Федуне тоже долго не строился. Он построил шикарный микрорайон. В этом плане всe превосходно.

    Многие люди, которые прошли через «Спартак» за это время, остались довольны. Все заработали приличные суммы денег благодаря Федуну. Никто не говорил, что кому-то не выплатили и «кинули». В этом плане тоже всe здорово», — сказал Мостовой.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +276

      Красногвардейчик 38 минут назад

      Отец родной ушёл из дома))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24888

      JTherry 47 минут назад

      "Все заработали приличные суммы денег благодаря Федуну..."
      ...только Мостовой "пролетел мимо кассы...) какая досада..!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5248

      ySS > JTherry 38 минут назад

      Его можно понять, нынешние бездарности, по сравнению с ним, зарабатывают в разы больше

      1
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      ...
      Рейтинг: +14926

      Fusballer > JTherry 26 минут назад

      И Газизов ещё недополучил.

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