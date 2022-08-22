Мостовой: «Все в «Спартаке» заработали приличные деньги благодаря Федуну»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

«Я бы поделил на две части период правления Федуна в «Спартаке». Если говорить о клубе, проекте, бизнесе, то всe замечательно: стадион построен, болельщики довольны. Постройка стадиона — это основное.

Ещe когда я играл в «Спартаке», хотели стадион построить. Но кто тогда его построил бы? При Федуне тоже долго не строился. Он построил шикарный микрорайон. В этом плане всe превосходно.

Многие люди, которые прошли через «Спартак» за это время, остались довольны. Все заработали приличные суммы денег благодаря Федуну. Никто не говорил, что кому-то не выплатили и «кинули». В этом плане тоже всe здорово», — сказал Мостовой.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам