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    Губерниев поставил оценку Федуну за 18 лет в «Спартаке»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

    «Я не очень понимаю, как он не будет принимать участия в управлении командой, если он акционер «Лукойла», один из совладельцев. Как это будет выглядеть на практике?

    Ну, хорошо, скажем спасибо Федуну и поставим ему за работу в «Спартаке» по пятибалльной системе три с минусом. Как еще можно оценить его период работы, если почти за 20 лет люди взяли два Кубка и одно чемпионство.

    Чтобы не ставить двойку и не обижать уважаемый «Лукойл», поставим тройку с минусом. Натянем, так сказать, оценку. Ну, а дальше подождем, кто будет следующим человеком, который будет оперативно управлять «Спартаком», – сказал Губерниев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +276

      Красногвардейчик 35 минут назад

      Вообще...в общем, спартачи намучались с ним, и его уход скорее на пользу клубу пойдёт

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      Рейтинг: +5248

      ySS 38 минут назад

      В России один кубок

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