Гендиректор «Зенита» высказался об уходе Федуна из «Спартака»

Страшно стало?))))) Теперь могут сделать конкурентную команду купив нормальных игроков))))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Когда такие знаковые фигуры покидают свое место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость. Это была целая эпоха: менялись поколения, сменилось несколько составов футболистов.
Мне неизвестно, почему было принято такое решение. Пускай «Спартак» сам разбирается с этим. Это «лукойловско»-спартаковская кухня.
Леонид Арнольдович сделал очень много, как для «Спартака», так и для всего российского футбола в целом! Его будет нам не хватать. Надеюсь, что он не перестанет интересоваться футболом и ходить на матчи.
Мы всегда ждем Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене», – сказал Медведев.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам