Экс-гендиректор «Спартака» предположил, почему Федун покинул клуб

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал возможные причины ухода Леонида Федуна из московского клуба.

«Человек многое сделал. Почему ушел? Устал, наверное. А, может, по другим причинам. Все‑таки пятый ребенок родился — надо заниматься детьми. Их воспитывать.

Другие причины ухода? Даже не знаю. Могут быть коммерческие, бизнесовые. Может быть, человек уехать [из России] хочет. Правдоподобно же?» — сказал Первак.