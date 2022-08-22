Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-гендиректор «Спартака» предположил, почему Федун покинул клуб

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал возможные причины ухода Леонида Федуна из московского клуба.

    «Человек многое сделал. Почему ушел? Устал, наверное. А, может, по другим причинам. Все‑таки пятый ребенок родился — надо заниматься детьми. Их воспитывать.

    Другие причины ухода? Даже не знаю. Могут быть коммерческие, бизнесовые. Может быть, человек уехать [из России] хочет. Правдоподобно же?» — сказал Первак.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Новости по теме
    Что теперь будет со «Спартаком» без Федуна
    «Эх, не вовремя!» Романцев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11