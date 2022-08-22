Экс-гендиректор «Спартака» предположил, почему Федун покинул клуб

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал возможные причины ухода Леонида Федуна из московского клуба.

«Человек многое сделал. Почему ушел? Устал, наверное. А, может, по другим причинам. Все‑таки пятый ребенок родился – надо заниматься детьми. Их воспитывать.

Другие причины ухода? Даже не знаю. Могут быть коммерческие, бизнесовые. Может быть, человек уехать [из России] хочет. Правдоподобно же?» – сказал Первак.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам