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    Юран прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил вклад экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в развитие столичного клуба.

    «В любом случае Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провeл в клубе. Всe-таки при нeм красно-белые наконец обрели родной дом — «Открытие Арену». Он всегда хотел, чтобы коллектив одерживал победы и завоeвывал трофеи, другое дело, что не всe получалось.

    В любом случае тот факт, что человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства, заслуживает уважения. Теперь он переходит к ЛУКОЙЛу. Дай бог, чтобы новое руководство привнесло новые веяния», — заявил Юран.

    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16609

      ilichkadr 1 час назад

      Ну,на счёт того, что " человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства", на месте Юрана, я бы промолчал. Не было бы выгодно, не тратил. Лёня благотворителем никогда не был. В меценатство, как способ сэкономить на благотворительных акциях посредством пиара, на рекламе, налогах........ видимо поиграл.

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      Рейтинг: +25537

      vladimir-7 1 час назад

      Федун вкладывал свои личные средства в клуб???

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      Рейтинг: +16609

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Не, Лёня покупал за свои личные средства билеты спортлото.

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