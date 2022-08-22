Юран прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Ну,на счёт того, что " человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства", на месте Юрана, я бы промолчал. Не было бы выгодно, не тратил. Лёня благотворителем никогда не был. В меценатство, как способ сэкономить на благотворительных акциях посредством пиара, на рекламе, налогах........ видимо поиграл.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил вклад экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в развитие столичного клуба.
«В любом случае Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провeл в клубе. Всe-таки при нeм красно-белые наконец обрели родной дом — «Открытие Арену». Он всегда хотел, чтобы коллектив одерживал победы и завоeвывал трофеи, другое дело, что не всe получалось.
В любом случае тот факт, что человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства, заслуживает уважения. Теперь он переходит к ЛУКОЙЛу. Дай бог, чтобы новое руководство привнесло новые веяния», — заявил Юран.
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.