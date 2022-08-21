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    Юран отреагировал на победу «Динамо» в дерби со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о результате матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    • Динамовцы дома победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Константин Тюкавин, воспользовавшийся результативной ошибкой Наиля Умярова.

    – В чем именно «Динамо» преуспело над «Спартаком»?

    – Реализация ошибок, которые «Спартак» допустил у своих ворот. В целом «Спартак» играл с преимуществом. Могли забить, но много заблокированных ударов было.

    Матч получился хороший – две команды были заряжены. Что для «Динамо», что для «Спартака» существовала только победа.

    – «Динамо» играло жестче и строже чем предыдущие соперники «Спартака»?

    – Организованнее. По игре понимаю, что «Динамо» просматривало, разбирало соперника. Поэтому играли при обороне очень внимательно, старались не допустить ошибок.

    Без доли везения не обошлось, если честно говорить. Но «Динамо» могло и увеличить счет – активный офсайд посчитали, когда забивали [второй гол со стандарта].

    Голов не хватало для этого матча – по моментам, по содержанию. Команды наиграли на 3:2, 4:3. Играли лидер турнирной таблицы и команда, которая тоже заявляет, что будет бороться за самые высокие места, – это было видно и на поле.

    – У вас не было ощущения, что «Спартак», подходя ближе к воротам, замедлял темп игры и темп мышления?

    – Думаю, они просто до верного переигрывали кое-какие моменты. Там, где можно было пробить раньше, они старались разыграть мяч. Где-то это подвело «Спартак». Это потом разбирают.

    Самое главное – играли в атаку. «Динамо» играло сдержано – понимали, что со «Спартаком» играть [открыто] чревато. Ошибка [Умярова] бывает с каждым – нелепая, которая привела к забитому мячу.

    – Вы отметили, «Спартак» здорово бежит в контратаку и создает много проблем – что скажете о контратаках «Динамо»?

    – Если сравнивать с прошлым сезоном – там «Динамо» эффективнее работало. Уехал игрок середины поля [Себастьян Шиманьски] – может, нет сейчас такого игрока для разгона атаки. Наигрывать надо.

    В целом «Динамо» организованно действовало, особенно при обороне. За 90 минут в любом случае будут создаваться моменты, но они это все заблокировали.

    Если брать по моментам допущу, что «Динамо» на победу наиграло.

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    Источник: Rusfootball

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