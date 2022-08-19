Мантуан назвал четырех самых принципиальных соперников «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о самых принципиальных соперниках клуба из Петербурга.

– Вы уже знаете основных соперников «Зенита»?

– Да, да, мне уже рассказали, что у «Зенита» есть принципиальные соперники, противостояние с которыми можно назвать словом «классико»: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив».

При этом есть множество других клубов, которые способны доставить много неприятностей и неудобств. Лeгких соперников у «Зенита» в России точно нет.

Знаю, что мы попали в одну группу Кубка России со «Спартаком», совсем скоро у нас игра в чемпионате. Это будут сложные игры, «Спартак» – очень качественная команда, но мы «Зенит», и поэтому должны быть всегда сильнее, выходить на поле и побеждать.