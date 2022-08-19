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    Мантуан назвал четырех самых принципиальных соперников «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о самых принципиальных соперниках клуба из Петербурга.

    – Вы уже знаете основных соперников «Зенита»?

    – Да, да, мне уже рассказали, что у «Зенита» есть принципиальные соперники, противостояние с которыми можно назвать словом «классико»: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив».

    При этом есть множество других клубов, которые способны доставить много неприятностей и неудобств. Лeгких соперников у «Зенита» в России точно нет.

    Знаю, что мы попали в одну группу Кубка России со «Спартаком», совсем скоро у нас игра в чемпионате. Это будут сложные игры, «Спартак» – очень качественная команда, но мы «Зенит», и поэтому должны быть всегда сильнее, выходить на поле и побеждать.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: Bobsoccer

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