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    «Горячку пороть не стоит, а то дойдем до того, что любителей нужно звать в сборную». Колосков – о Кубке России

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на успешное выступление любительских команд в Кубке России.

    • Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.
    • Это 2DROTS. «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».
    • Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.

    «Любители тоже бывают сильные, а профессионалы слабые. Я это хорошо знаю по своему опыту, сам играл десять лет в любительской команде.

    Не думаю, что кто‑то из любителей сейчас получит контракт в профессиональном клубе. Торопиться пока не надо, надо посмотреть еще пару раундов на них.

    Важно, что люди играют в хороший футбол с большим азартом, технично, не мудрствуют в тактических построениях. Не вымучивают результат, а получают удовольствие. В этом и есть задача футбола.

    Ерунда, что некоторые любительские команды заслуживают статус профессиональных больше, чем профессиональные клубы. Горячку сразу пороть не стоит, а то дойдем до того, что кого‑то из любителей нужно звать в сборную России», – сказал Колосков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3773

      Kollljan 20 минут назад

      Колоскову напомню, что в СССР, откуда он сам родом, весь спорт был любительским. Между прочим.

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      Рейтинг: +11386

      Алексей З > Kollljan 13 минут назад

      Ну да , наши любители играли с профи в Супер-сериях.
      Вы эту ху...ню для политработников оставьте.
      Раньше команды мастеров искали игроков в "глубинке", сейчас уже у детей есть агенты, все профи с яслей.
      Назвать можно как угодно.

      0
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      Рейтинг: +4364

      Enter2006 28 минут назад

      А почему бы и нет? Если есть силы у любителей. Профи очконули?

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      Рейтинг: +11386

      Алексей З > Enter2006 18 минут назад

      Вы к "профи" относитесь поспокойнее.
      У нас очень много и часто люди получают зп не фига ничего не делая и не умея. В футболе тоже самое.
      Шалимов пацанчика неплохого нашёл в "любителях" ,Каштанова. Искать надо.

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