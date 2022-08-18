«Горячку пороть не стоит, а то дойдем до того, что любителей нужно звать в сборную». Колосков – о Кубке России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на успешное выступление любительских команд в Кубке России.

Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.

Это 2DROTS. «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».

Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.

«Любители тоже бывают сильные, а профессионалы слабые. Я это хорошо знаю по своему опыту, сам играл десять лет в любительской команде.

Не думаю, что кто‑то из любителей сейчас получит контракт в профессиональном клубе. Торопиться пока не надо, надо посмотреть еще пару раундов на них.

Важно, что люди играют в хороший футбол с большим азартом, технично, не мудрствуют в тактических построениях. Не вымучивают результат, а получают удовольствие. В этом и есть задача футбола.

Ерунда, что некоторые любительские команды заслуживают статус профессиональных больше, чем профессиональные клубы. Горячку сразу пороть не стоит, а то дойдем до того, что кого‑то из любителей нужно звать в сборную России», – сказал Колосков.