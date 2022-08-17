Агент назвал клуб, который делал предложение «Спартаку» по Николсону

да никто ему не предложит бабло как в россии
«Галатасарай» хотел заполучить форварда «Спартака» Шамара Николсона. Предложение стамбульцев не устроило сторону ямайца.
«Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока – Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке».
Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но нас оно не интересует. Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!» – сказал агент игрока Ненад Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).