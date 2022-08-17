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    Агент назвал клуб, который делал предложение «Спартаку» по Николсону

    «Галатасарай» хотел заполучить форварда «Спартака» Шамара Николсона. Предложение стамбульцев не устроило сторону ямайца.

    «Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока – Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке».

    Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но нас оно не интересует. Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!» – сказал агент игрока Ненад Портега.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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