Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Роналду впервые в карьере проиграл три матча подряд в чемпионате

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду установил личный антирекорд.

    Португалец впервые за карьеру проиграл три матча подряд в чемпионате, сообщает Opta.

    В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2), а во 2-м туре уступил «Брентфорду» (0:4). В 36-м туре прошлого сезона «МЮ» с Роналду проиграл «Брайтону» (0:4).

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

    Новости по теме
    «Вы узнаете правду». Роналду анонсировал важное интервью
    Роналду негативно влияет на игроков «Манчестер Юнайтед». Вероятность его ухода повышается 5
    Роналду все еще может оказаться в «Атлетико». Симеоне рассчитывает, что португалец даст эффект, как Суарес в сезоне-2020/21 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11