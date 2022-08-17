Роналду впервые в карьере проиграл три матча подряд в чемпионате

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду установил личный антирекорд.

Португалец впервые за карьеру проиграл три матча подряд в чемпионате, сообщает Opta.

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2), а во 2-м туре уступил «Брентфорду» (0:4). В 36-м туре прошлого сезона «МЮ» с Роналду проиграл «Брайтону» (0:4).