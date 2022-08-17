Роналду впервые в карьере проиграл три матча подряд в чемпионате

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду установил личный антирекорд.
Португалец впервые за карьеру проиграл три матча подряд в чемпионате, сообщает Opta.
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2), а во 2-м туре уступил «Брентфорду» (0:4). В 36-м туре прошлого сезона «МЮ» с Роналду проиграл «Брайтону» (0:4).
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: «Матч ТВ»