«У нас другой вектор развития». «Ростов» не интересуется Дзюбой

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин исключил подписание экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба – квалифицированный футболист, вопросов нет. Просто у нас сейчас другой вектор развития.
Я не представляю, что мы сможем потянуть его финансовые ожидания, учитывая что он не смог договориться со многими клубами, которые были в списке», – сказал Рыскин.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».
Источник: Sport24