«У нас другой вектор развития». «Ростов» не интересуется Дзюбой

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин исключил подписание экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба – квалифицированный футболист, вопросов нет. Просто у нас сейчас другой вектор развития.

Я не представляю, что мы сможем потянуть его финансовые ожидания, учитывая что он не смог договориться со многими клубами, которые были в списке», – сказал Рыскин.