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    «У нас другой вектор развития». «Ростов» не интересуется Дзюбой

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин исключил подписание экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Дзюба – квалифицированный футболист, вопросов нет. Просто у нас сейчас другой вектор развития.

    Я не представляю, что мы сможем потянуть его финансовые ожидания, учитывая что он не смог договориться со многими клубами, которые были в списке», – сказал Рыскин.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +693

      шахта Заполярная 28 минут назад

      Не кому не нужны дрова по такой цене.

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      Рейтинг: +11359

      Алексей З 54 минуты назад

      Что за хрень , теперь у каждого клуба РПЛ будут за Дзюбу спрашивать ?
      Очень много внимания. Сам разберётся в своих хотелках.
      Оставьте его и нас в покои.

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