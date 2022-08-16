Петржела: «Не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о проблемах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Саша всегда попадает в какие-то неприятности. У многих Кокорин уже ассоциируется с чем-то проблемным. То история в Монако, то тюрьма. Теперь в Италии все хотят выгнать его из клуба.

Все это грустно, потому что он хороший талантливый парень, но с какой-то черной меткой, к сожалению. Не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий», – заявил Петржела.