Петржела: «Не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о проблемах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Саша всегда попадает в какие-то неприятности. У многих Кокорин уже ассоциируется с чем-то проблемным. То история в Монако, то тюрьма. Теперь в Италии все хотят выгнать его из клуба.
Все это грустно, потому что он хороший талантливый парень, но с какой-то черной меткой, к сожалению. Не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий», – заявил Петржела.
- Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
- Зимой 2021 года итальянский клуб купил форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
Источник: Sport24