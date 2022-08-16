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    Петржела: «Не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о проблемах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    «Саша всегда попадает в какие-то неприятности. У многих Кокорин уже ассоциируется с чем-то проблемным. То история в Монако, то тюрьма. Теперь в Италии все хотят выгнать его из клуба.

    Все это грустно, потому что он хороший талантливый парень, но с какой-то черной меткой, к сожалению. Не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий», – заявил Петржела.

    • Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
    • Зимой 2021 года итальянский клуб купил форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14832

      Fusballer 1 час назад

      Невезучий? Да он сидит во Форненции, нифига не делает и получает бабки)))

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