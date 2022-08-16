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    Президент «Урала» Иванов объяснил, почему клуб не подпишет Дзюбу

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб неспособен удовлетворить финансовые требования экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Дзюбу не возьмeм. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть», – сказал Иванов.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: «Чемпионат»

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