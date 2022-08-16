Президент «Урала» Иванов объяснил, почему клуб не подпишет Дзюбу

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб неспособен удовлетворить финансовые требования экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюбу не возьмeм. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть», – сказал Иванов.