Президент «Урала» Иванов объяснил, почему клуб не подпишет Дзюбу

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб неспособен удовлетворить финансовые требования экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюбу не возьмeм. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть», – сказал Иванов.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».
Источник: «Чемпионат»