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    Роналду негативно влияет на игроков «Манчестер Юнайтед». Вероятность его ухода повышается

    Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

    Клуб не собирался отпускать 37-летнего футболиста, однако провальный старт сезона может повлиять на планы манкунианцев.

    Дело в том, что плохое настроение португальца негативно влияет на других игроков.

    В «МЮ» считают, что проблемы, вероятно, усугубятся, если форвард не сменит команду.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «Юнайтед» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
    • Он хочет играть в Лиге чемпионов, а команда квалифицировалась только в Лигу Европы.

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    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      Iskander_17 10 минут назад

      Там все игроки никудышно играют,ищут причину непонятную постояно

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      Рейтинг: +1136

      mama1991 2 часа назад

      в атлетико рон может заиграть, там клуб без структурный, там просто собирают игроков и плотять им большие деньги, там еще живут старой затратной моделью. это не хорошо и не плохо, просто у боссов есть бабки. поэтому рон может там попылить, думаю это хороший варик, и атлетосы готовы на такую авантюру.

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      Рейтинг: +5043

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Не реальные придурки. 80-го уровня. Объяснять провал на старте команды настроением одного игрока. А то что они пешком по полю ходят волоча ноги и никакой командной игры это не в счет.

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