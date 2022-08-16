Роналду негативно влияет на игроков «Манчестер Юнайтед». Вероятность его ухода повышается

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.
Клуб не собирался отпускать 37-летнего футболиста, однако провальный старт сезона может повлиять на планы манкунианцев.
Дело в том, что плохое настроение португальца негативно влияет на других игроков.
В «МЮ» считают, что проблемы, вероятно, усугубятся, если форвард не сменит команду.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «Юнайтед» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
- Он хочет играть в Лиге чемпионов, а команда квалифицировалась только в Лигу Европы.
Источник: Goal