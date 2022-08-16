Роналду негативно влияет на игроков «Манчестер Юнайтед». Вероятность его ухода повышается

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

Клуб не собирался отпускать 37-летнего футболиста, однако провальный старт сезона может повлиять на планы манкунианцев.

Дело в том, что плохое настроение португальца негативно влияет на других игроков.

В «МЮ» считают, что проблемы, вероятно, усугубятся, если форвард не сменит команду.