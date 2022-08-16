В «Ростове» прокомментировал слухи, что Юран предлагал клубу договорной матч

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал донскому клубу провести договорной матч в конце прошлого сезона РПЛ.
«Мы выиграли матч с «Химками». Какие могут быть вопросы по этой игре? Как вы себе это представляете?
У нас явления, как договорные матчи, давно нет. Я об этом не слышал», – сказал Рыскин.
- Юран покинул «Химки» в среду.
- Его заменил Николай Писарев.
- Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.
Источник: «Чемпионат»