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    В «Ростове» прокомментировал слухи, что Юран предлагал клубу договорной матч

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал донскому клубу провести договорной матч в конце прошлого сезона РПЛ.

    «Мы выиграли матч с «Химками». Какие могут быть вопросы по этой игре? Как вы себе это представляете?

    У нас явления, как договорные матчи, давно нет. Я об этом не слышал», – сказал Рыскин.

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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    Источник: «Чемпионат»

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