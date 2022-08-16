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    Тарханов назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Дзюбы

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «В России мало команд, которым он нужен и которые могут ему столько платить. Турция для Дзюбы — идеальный вариант. Там ему будут платить столько, сколько Артем захочет. В Турции у Дзюбы будет одна из самых больших зарплат.

    «Адана Демирспор» на данном этапе является хорошим вариантом Артему Дзюбе для завершения карьеры. Также это станет для него новым вызовом.

    Почему не попробовать свои силы в другом чемпионате? Есть шансы сыграть и в еврокубках. В команде есть бывший одноклубник Ракицкий, что поможет Артему без проблем освоиться в Турции.

    Дзюбе стоит поехать в Турцию. Для него это самый лучший вариант», — заявил Тарханов.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • Артем тренировался с «Рубином» с 12 июля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17078

      житель СПб 2 часа назад

      Совершенно согласен! А он - отказывается?!

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