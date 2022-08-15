Орлов: «У меня все на газу. Друг Алексей Борисович делает скидку. Во мужик!»

Петербургский журналист Геннадий Орлов рассказал (вероятно, в шутку), что у него есть скидка на газ благодаря дружбе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Да, мне везли баллоны с газом. У меня весь дом на газу. Плита, бойлер и вообще все на газу. У меня есть хороший друг Алексей Борисович (вероятно, речь об Алексее Миллере – прим. «Бомбардира»), он делает прекрасную скидку. Во мужик!

И машина на газу. Выгодно», – сказал Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».