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  • Орлов: «У меня все на газу. Друг Алексей Борисович делает скидку. Во мужик!»

Орлов: «У меня все на газу. Друг Алексей Борисович делает скидку. Во мужик!»

15 августа 2022, 17:19
10

Петербургский журналист Геннадий Орлов рассказал (вероятно, в шутку), что у него есть скидка на газ благодаря дружбе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Да, мне везли баллоны с газом. У меня весь дом на газу. Плита, бойлер и вообще все на газу. У меня есть хороший друг Алексей Борисович (вероятно, речь об Алексее Миллере – прим. «Бомбардира»), он делает прекрасную скидку. Во мужик!

И машина на газу. Выгодно», – сказал Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Орлов ранее комментировал все матчи «Зенита».
  • Комментатор, помимо футбола, отработал на множестве Олимпийских игр.
  • «Газпром» – спонсор «Зенита».

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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JTherry
1660573781
Орлов "на болотном газу"...)
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jek718875
1660573795
Осторожно!у Орлова "газы"
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Красногвардейчик
1660574793
Какой же противный старикан......жуть
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aaaaahhhh
1660575693
Да и сам я на газу.. потупив глазки вполголоса произнес Орлов.... :)))
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paracetamol
1660579714
Во, правильно, а свиням газу не давать, от слова совсем!
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Ziklop
1660580557
прикололся, Геннадий.
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Lenin26
1660591112
Кринж какойто!
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