Орлов: «У меня все на газу. Друг Алексей Борисович делает скидку. Во мужик!»

Петербургский журналист Геннадий Орлов рассказал (вероятно, в шутку), что у него есть скидка на газ благодаря дружбе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
«Да, мне везли баллоны с газом. У меня весь дом на газу. Плита, бойлер и вообще все на газу. У меня есть хороший друг Алексей Борисович (вероятно, речь об Алексее Миллере – прим. «Бомбардира»), он делает прекрасную скидку. Во мужик!
И машина на газу. Выгодно», – сказал Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Орлов ранее комментировал все матчи «Зенита».
- Комментатор, помимо футбола, отработал на множестве Олимпийских игр.
- «Газпром» – спонсор «Зенита».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»