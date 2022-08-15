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    Орлов: «У меня все на газу. Друг Алексей Борисович делает скидку. Во мужик!»

    Петербургский журналист Геннадий Орлов рассказал (вероятно, в шутку), что у него есть скидка на газ благодаря дружбе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

    «Да, мне везли баллоны с газом. У меня весь дом на газу. Плита, бойлер и вообще все на газу. У меня есть хороший друг Алексей Борисович (вероятно, речь об Алексее Миллере – прим. «Бомбардира»), он делает прекрасную скидку. Во мужик!

    И машина на газу. Выгодно», – сказал Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Орлов ранее комментировал все матчи «Зенита».
    • Комментатор, помимо футбола, отработал на множестве Олимпийских игр.
    • «Газпром» – спонсор «Зенита».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16824

      paracetamol 6 минут назад

      Во, правильно, а свиням газу не давать, от слова совсем!

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      Рейтинг: +3373

      aaaaahhhh 1 час назад

      Да и сам я на газу.. потупив глазки вполголоса произнес Орлов.... :)))

      1
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      Рейтинг: +185

      Красногвардейчик 1 час назад

      Какой же противный старикан......жуть

      1
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      Рейтинг: +1289

      jek718875 1 час назад

      Осторожно!у Орлова "газы"

      3
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      Рейтинг: +24751

      JTherry 1 час назад

      Орлов "на болотном газу"...)

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