«Пути господни неисповедимы». В «Химках» не исключили, что Юран в четвертый раз возглавит команду

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что Сергей Юран вернется в клуб.

Он уже тренировал подмосковную команду в 2008, 2020 и 2022 годах.

– Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз?

– Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.

– Возможно ли это в случае, если у клуба будут плохие результаты в текущем сезоне?

– Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран – тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь.