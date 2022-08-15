«Пути господни неисповедимы». В «Химках» не исключили, что Юран в четвертый раз возглавит команду

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что Сергей Юран вернется в клуб.
Он уже тренировал подмосковную команду в 2008, 2020 и 2022 годах.
– Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз?
– Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.
– Возможно ли это в случае, если у клуба будут плохие результаты в текущем сезоне?
– Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран – тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь.
- Юран покинул «Химки» в среду.
- Его заменил Николай Писарев.
- Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.
Источник: «Спорт-Экспресс»