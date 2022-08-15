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    «Пути господни неисповедимы». В «Химках» не исключили, что Юран в четвертый раз возглавит команду

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что Сергей Юран вернется в клуб.

    Он уже тренировал подмосковную команду в 2008, 2020 и 2022 годах.

    – Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз?

    – Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.

    – Возможно ли это в случае, если у клуба будут плохие результаты в текущем сезоне?

    – Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран – тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь.

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1283

      jek718875 21 минуту назад

      Мы только за!

      0
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      Рейтинг: +1910

      Vitaga 1 час назад

      русская национальная забава - наступать на те же грабли... думаю Юрану уже достаточно настучали по голове чтобы не связываться с этими людьми что рулят в Химках

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    • ...
      Рейтинг: +19639

      derrik2000 1 час назад

      "– Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз?

      – Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз."

      Так, может Серёге уже и не уезжать из Химок?
      А что???
      Квартирку там снимет на длительный срок, в клубе "столоначальником" ПОКА поработает.
      То сё... )))))))))))))))

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