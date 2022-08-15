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  • «Пути господни неисповедимы». В «Химках» не исключили, что Юран в четвертый раз возглавит команду

«Пути господни неисповедимы». В «Химках» не исключили, что Юран в четвертый раз возглавит команду

15 августа 2022, 12:30
4

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что Сергей Юран вернется в клуб.

Он уже тренировал подмосковную команду в 2008, 2020 и 2022 годах.

– Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз?

– Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.

– Возможно ли это в случае, если у клуба будут плохие результаты в текущем сезоне?

– Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран – тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь.

  • Юран покинул «Химки» в среду.
  • Его заменил Николай Писарев.
  • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (4)
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derrik2000
1660556251
"– Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз? – Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз." Так, может Серёге уже и не уезжать из Химок? А что??? Квартирку там снимет на длительный срок, в клубе "столоначальником" ПОКА поработает. То сё... )))))))))))))))
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kasatkina
1660556698
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Vitaga
1660557753
русская национальная забава - наступать на те же грабли... думаю Юрану уже достаточно настучали по голове чтобы не связываться с этими людьми что рулят в Химках
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jek718875
1660561855
Мы только за!
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