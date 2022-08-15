Терюшков: «Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил ситуацию с уходом Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

– Правильно ли я понимаю, что вы активно защищали кандидатуру Юрана?

– Да, безусловно. Моя позиция в том, что Юран – тот тренер для «Химок», который может принести результат и выполнить ту задачу, которая изначально стояла.

– Можно ли сказать, что Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»?

– Безусловно, это договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моем понимании.