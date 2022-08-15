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  • Терюшков: «Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»

Терюшков: «Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»

15 августа 2022, 11:55
12

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил ситуацию с уходом Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

– Правильно ли я понимаю, что вы активно защищали кандидатуру Юрана?

– Да, безусловно. Моя позиция в том, что Юран – тот тренер для «Химок», который может принести результат и выполнить ту задачу, которая изначально стояла.

– Можно ли сказать, что Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»?

– Безусловно, это договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моем понимании.

  • Юран покинул «Химки» в среду.
  • Его заменил Николай Писарев.
  • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (12)
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derrik2000
1660555591
Ой, не верю, чтобы Юран ни с того ни с сего ушёл из команды, составленной в основном из заурядных футболистишек, которая благодаря именно ему, его твёрдой руке, его энергии и неиссякаемому оптимизму БИЛАСЬ на поле в каждой игре и по праву занимаЛА место в верхней части турнирной таблицы. Не верю Терюшкову - и точка!
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Дядя Серёжа
1660555797
Юран! Ты пошто моего отпрыска на поле не выпустил? Этот ублю... паца.. мальчик ваше чадо? Сочув... То есть понял - негодяй я и лицемер, примите челобитную об уходе....
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SLADE2019
1660556154
Еще одна версия ухода. Самая удобная для руководства клуба. Теперь точно не узнаем истинную причину ухода. Склоняюсь к той, что Юран не хотел ставить на игры Садыгова. Уж очень он наглядно вчера вышел.
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ilichkadr
1660556311
Во как переворачивают вопрос в ответ. Вопрос " Можно ли сказать, что Юран сам отказался от продолжения работы "? Ответ :"договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича ". P.S. Ну, и где сам отказался? О чём была договоренность?
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kasatkina
1660556715
Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать пpоституткy если можно просто потраxатьcя. Сe.кc Знaкомcтва: беcплатнo, aнoнимно, быстро (осторожно! можно встретить знакомых). Можешь сам yбедиться, вот сcылка ---- https://1r2.in/br
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Vitaga
1660557342
перевернули как .... типа надо было уговаривать и просить оставить в клубе. а раз не стал унижаться - значит сам ушел.
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Enter2006
1660560403
Врёшь и не краснеешь, чмо ты депутатское. С Садыговым старшим пообщался бы ранее и Юран остался бы на месте. А сейчас как крысы с тонущего корабля забегали, заднюю он включил...
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Zlatan2718
1660567948
Бугагаа, Терешков )))
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