Терюшков: «Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил ситуацию с уходом Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.
– Правильно ли я понимаю, что вы активно защищали кандидатуру Юрана?
– Да, безусловно. Моя позиция в том, что Юран – тот тренер для «Химок», который может принести результат и выполнить ту задачу, которая изначально стояла.
– Можно ли сказать, что Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»?
– Безусловно, это договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моем понимании.
- Юран покинул «Химки» в среду.
- Его заменил Николай Писарев.
- Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.
Источник: «Спорт-Экспресс»