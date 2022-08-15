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    Терюшков: «Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил ситуацию с уходом Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

    – Правильно ли я понимаю, что вы активно защищали кандидатуру Юрана?

    – Да, безусловно. Моя позиция в том, что Юран – тот тренер для «Химок», который может принести результат и выполнить ту задачу, которая изначально стояла.

    – Можно ли сказать, что Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»?

    – Безусловно, это договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моем понимании.

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4271

      Enter2006 45 минут назад

      Врёшь и не краснеешь, чмо ты депутатское. С Садыговым старшим пообщался бы ранее и Юран остался бы на месте. А сейчас как крысы с тонущего корабля забегали, заднюю он включил...

      1
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      Рейтинг: +16726

      Cleaner 55 минут назад

      Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках». Мы ему только немножко поугрожали...

      2
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      Рейтинг: +1910

      Vitaga 1 час назад

      перевернули как .... типа надо было уговаривать и просить оставить в клубе. а раз не стал унижаться - значит сам ушел.

      1
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      Рейтинг: +16554

      ilichkadr 1 час назад

      Во как переворачивают вопрос в ответ.
      Вопрос " Можно ли сказать, что Юран сам отказался от продолжения работы "?
      Ответ :"договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича ".
      P.S. Ну, и где сам отказался? О чём была договоренность?

      2
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      Рейтинг: +25454

      vladimir-7 > ilichkadr 49 минут назад

      Вот такой УЖ на сковородке и наблюдает за клубом, даже четко свою
      позицию сформулировать не может.

      1
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      Рейтинг: +509

      SLADE2019 1 час назад

      Еще одна версия ухода. Самая удобная для руководства клуба. Теперь точно не узнаем истинную причину ухода. Склоняюсь к той, что Юран не хотел ставить на игры Садыгова. Уж очень он наглядно вчера вышел.

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      Рейтинг: +5138

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Юран! Ты пошто моего отпрыска на поле не выпустил?
      Этот ублю... паца.. мальчик ваше чадо? Сочув... То есть понял - негодяй я и лицемер, примите челобитную об уходе....

      1
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      Рейтинг: +19639

      derrik2000 2 часа назад

      Ой, не верю, чтобы Юран ни с того ни с сего ушёл из команды, составленной в основном из заурядных футболистишек, которая благодаря именно ему, его твёрдой руке, его энергии и неиссякаемому оптимизму БИЛАСЬ на поле в каждой игре и по праву занимаЛА место в верхней части турнирной таблицы.
      Не верю Терюшкову - и точка!

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