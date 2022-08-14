Мантуан рассказал о готовности играть полные матчи

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан дал понять, что он уже физически готов проводить на поле по 90 минут.

– Сегодня вы провели на поле чуть больше 15 минут. Чувствуете в себе готовность сыграть полноценный матч?

– Да, абсолютно. Я пропустил достаточно времени из-за травмы, но в Бразилии я играл во всех матчах от звонка до звонка.

Но я с уважением отношусь ко всем решениям главного тренера, и именно он будет определять, сколько времени мне находиться на поле.