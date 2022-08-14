Мантуан рассказал о готовности играть полные матчи

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан дал понять, что он уже физически готов проводить на поле по 90 минут.
– Сегодня вы провели на поле чуть больше 15 минут. Чувствуете в себе готовность сыграть полноценный матч?
– Да, абсолютно. Я пропустил достаточно времени из-за травмы, но в Бразилии я играл во всех матчах от звонка до звонка.
Но я с уважением отношусь ко всем решениям главного тренера, и именно он будет определять, сколько времени мне находиться на поле.
- Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
- Он вышел на замену на 76-й минуте.
- На 85-й минуте бразилец стал автором победного гола.
Источник: сайт «Зенита»