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    Мантуан рассказал о готовности играть полные матчи

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан дал понять, что он уже физически готов проводить на поле по 90 минут.

    – Сегодня вы провели на поле чуть больше 15 минут. Чувствуете в себе готовность сыграть полноценный матч?

    – Да, абсолютно. Я пропустил достаточно времени из-за травмы, но в Бразилии я играл во всех матчах от звонка до звонка.

    Но я с уважением отношусь ко всем решениям главного тренера, и именно он будет определять, сколько времени мне находиться на поле.

    • Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
    • Он вышел на замену на 76-й минуте.
    • На 85-й минуте бразилец стал автором победного гола.

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    Источник: сайт «Зенита»

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