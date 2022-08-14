Уткин: «Игра «Локомотива» совсем ужасная»

Видеоблогер Василий Уткин высказался по ситуации в «Локомотиве». У него ноль побед после пяти туров РПЛ.

«Я, знаете ли, ничего не имею в виду, но вообще «Локомотиву» (пять игр на старте без побед) далеко пока до клубного рекорда. Однажды было семь. И ничего, Юрий Палыч Семин, во времена которого это случилось, клубная легенда.

Дело совсем не в цифрах. Дело в том, что игра какая-то совсем ужасная», – написал Уткин.