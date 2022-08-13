Стала известна зарплата Депая в случае перехода в «Ювентус»

«Ювентус» договорился о деталях личного контракта с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Стороны согласовали условия двухлетнего сотрудничества. Если переход состоится, голландец будет зарабатывать почти 7 миллионов евро в год.

Теперь клубам нужно прийти к компромиссу по поводу стоимости трансфера. Туринцы рассчитывают заполучить нападающего бесплатно или за символическую сумму.