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    Стала известна зарплата Депая в случае перехода в «Ювентус»

    «Ювентус» договорился о деталях личного контракта с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.

    Стороны согласовали условия двухлетнего сотрудничества. Если переход состоится, голландец будет зарабатывать почти 7 миллионов евро в год.

    Теперь клубам нужно прийти к компромиссу по поводу стоимости трансфера. Туринцы рассчитывают заполучить нападающего бесплатно или за символическую сумму.

    • Рыночная стоимость Депая – 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

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    Источник: твиттер Маттео Моретто

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