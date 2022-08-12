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    «От них пахнет немецкой цыганщиной». Селюк – о тренерах «Локомотива»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал тренерский штаб «Локомотива».

    «Я не вижу у «Локо» целостного, сплочeнного коллектива, который выходит побеждать. Да, есть определенные футболисты, да, возможно, они не плохие, но нет команды. Как мне кажется, сами футболисты не верят в этих тренеров, в этот немецкий штаб.

    Не хочу обижать цыган, но от этих немцев пахнет немецкой цыганщиной. У меня ощущение, что у них предки были из Румынии, а не из Германии. Потому что не покидает чувство, что пришли ограбить», – сказал Селюк.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    12.08.2022 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13815

      Skull_Boy 15 минут назад

      А от тебя воняет африканским укропом

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      Рейтинг: +18501

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Селюк, не будем показывать пальцем, но от тебя пахнет говном !!! ((( Вот кого надо денационализировать !!!

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