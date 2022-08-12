«От них пахнет немецкой цыганщиной». Селюк – о тренерах «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал тренерский штаб «Локомотива».

«Я не вижу у «Локо» целостного, сплочeнного коллектива, который выходит побеждать. Да, есть определенные футболисты, да, возможно, они не плохие, но нет команды. Как мне кажется, сами футболисты не верят в этих тренеров, в этот немецкий штаб.

Не хочу обижать цыган, но от этих немцев пахнет немецкой цыганщиной. У меня ощущение, что у них предки были из Румынии, а не из Германии. Потому что не покидает чувство, что пришли ограбить», – сказал Селюк.