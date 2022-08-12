Экс-помощник Абаскаля: «Гильермо может привести «Спартак» к чемпионству»

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель верит в чемпионские перспективы москвичей.

– Верите, что Абаскаль может привести «Спартак» к чемпионству?

– Поймите, чемпионство может гарантировать только настоящая команда – она может быть не лучшей в турнире, но если игроки с каждым матчем поднимаются на один уровень выше, тогда все получается. Чемпионом становиться коллектив, ставший семьей, где каждый готов драться за каждого.

Самый лучший пример – выступления сборной Германии на чемпионатах мира, где они всегда хороши. Первая игра может не удаться, во второй уже все получается лучше, а третья становится шедевром. Они растут от матча к матчу. У тебя может быть в составе 11 Месси или 11 Роналдо и ты никогда не выиграешь с ними Лигу чемпионов или даже Лигу Европы. Потому что тебе нужны люди, которые могут играть как семья. И если «Спартаку» удастся этого достичь, они могут стать чемпионами.

– И Абаскаль способен создать такую команду?

– Конечно! Я желаю Гильермо и «Спартаку» самого лучшего. Думаю, с ним команда может стать чемпионом, потому что он знает футбол.