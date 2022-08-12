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  • Уткин рассказал, как понять, что Юран действительно пытался организовать договорной матч

Уткин рассказал, как понять, что Юран действительно пытался организовать договорной матч

12 августа 2022, 09:59
7

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьезного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу. Тогда в этом есть какое-то здравое зерно», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Уткин Василий
Комментарии (7)
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SLADE2019
1660289751
Юран, если и организовывал договорняк, то делал то это не один. За ним стояли (если это так) все руководители клуба, именно все, никто бы в стороне не остался бы. Плюс, игрокам же тоже надо было что то обозначать. Умножая это количество на два, следует прийти к однозначному выводу, что все это ерунда. По тому, как к договорнякам сейчас относятся, организация его, вещь безрассудная. А вот будут его Юрана куда либо приглашать, вопрос интересный, если не будут. Хотя, такими специалистами в России нее стоит разбрасываться, с учетом вышеизложенного.
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моэм
1660296581
Юран уходил его облили помоями , а когда тонули опять позвали , он пришёл , фактически предавая свою бывшую команду СКА накануне решающих матчей , вытащил Химки в стыки а потом своими руками и добил СКА в стыках ... теперь его опять гонят из Химок поливая помоями ... а ведь мог со СКА играть в РПЛ .... думаю это всё цена предательства .
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jek718875
1660299316
Юран после получения компенсации,может спокойно сидеть на печке и пюлювал он на всех и на В.Уткина и на работу
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zigbert
1660301609
Разобраться в этом вопросе не мешало бы. Если это клевета то она наказуема.
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Vitaga
1660548469
странно как то - если увольняют за мифический договорняк что якобы пытался устроить Юран. он же не сдавал игру не сливал а пытался вроде как сделать лучше для клуба и теперь его за это увольняют. ппц нелогично. так что версия с увольнением из за договорняка - отпадает. вероятнее всего - действительно там была истерика инвестора клуба из за невыпущенного на поле сынка
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