Уткин рассказал, как понять, что Юран действительно пытался организовать договорной матч

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьезного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу. Тогда в этом есть какое-то здравое зерно», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.