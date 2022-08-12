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    Уткин рассказал, как понять, что Юран действительно пытался организовать договорной матч

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

    «Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьезного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

    Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу. Тогда в этом есть какое-то здравое зерно», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11280

      Алексей З 1 час назад

      В нормальном правовом государстве , Организация у которой "замарали репутацию"( РФС) сама бы провела расследование.
      Кто лжёт, Иванов или Юран ?
      РПЛ коррумпирована или честная ?
      Легко всё сделать , но.... в ПРАВОВОМ государстве.

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      Рейтинг: +505

      SLADE2019 1 час назад

      Юран, если и организовывал договорняк, то делал то это не один. За ним стояли (если это так) все руководители клуба, именно все, никто бы в стороне не остался бы. Плюс, игрокам же тоже надо было что то обозначать. Умножая это количество на два, следует прийти к однозначному выводу, что все это ерунда. По тому, как к договорнякам сейчас относятся, организация его, вещь безрассудная. А вот будут его Юрана куда либо приглашать, вопрос интересный, если не будут. Хотя, такими специалистами в России нее стоит разбрасываться, с учетом вышеизложенного.

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