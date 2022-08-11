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    Миранчук приступил к тренировкам с «Торино»

    Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, когда россиянин начнет тренироваться с новой командой.

    «Сейчас Алексей едет на тренировку. Он сразу приступит к тренировочному процессу.

    Цели Алексея в «Торино»? Совершенствовать свое мастерство», – сказал агент.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1060

      Cubinec1989 38 минут назад

      Все что не делается делается к лучшему!

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      Рейтинг: +308

      Slavan62 1 час назад

      Слава богу хоть поиграет

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