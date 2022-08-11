Миранчук приступил к тренировкам с «Торино»

Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, когда россиянин начнет тренироваться с новой командой.

«Сейчас Алексей едет на тренировку. Он сразу приступит к тренировочному процессу.

Цели Алексея в «Торино»? Совершенствовать свое мастерство», – сказал агент.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»