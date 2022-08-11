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  • Юран рассказал о реакции футболистов «Химок» на его увольнение

Юран рассказал о реакции футболистов «Химок» на его увольнение

11 августа 2022, 13:46
5

Сергей Юран рассказал, как игроки «Химок» отреагировали на его увольнение из подмосковного клуба.

— С Резиуаном Мирзовым отношения у вас складывались непросто. Как с ним расстались?

— На этой встрече заострил особое внимание именно на нем. Сказал: «Резиуан, мы с тобой чуть дольше остальных привыкали друг к другу. Ты талантливый футболист. Я видел, что ты способен на большее. У меня ничего личного к тебе никогда не было. Но я понимал, что ты не всегда показываешь свой максимум». В общем, улыбнулись друг другу.

Против «Зенита» он остался в запасе, зато вышел на замену и забил. А если бы играл с первых минут, глядишь, не поразил бы ворота питерцев. Но он не прошел с нами сборы. Если человек еще не набрал кондиции, зачем же я буду его «убивать» нагрузками? Мышцы не готовы.

По тренировкам я понял, что у него изменилось отношение к делу. Поэтому в итоге Мирзов стал получать по 90 минут игрового времени за матч. Нормально с ним расстались. Я всем давал шанс, пытался раскрывать молодых. Мне кажется, грех кому-то жаловаться на меня.

В последней игре, например, на замену вышел Долгов и оформил дубль. Мне нравилось, что парни с пониманием относились к моим решениям по составу. Никто не обижался, если оставался в запасе. Наоборот, пытались по максимуму использовать отведенное им время.

Никто не делал мне одолжения. Это дорогого стоит. У нас получилось сколотить добротный коллектив.

— Как Денис Глушаков отреагировал на ваш уход?

— Он был удивлен. Но я сказал ему: «Денис, жизнь продолжается. Вы профессионалы, должны биться за клуб, семью кормить. Идем дальше».

  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля.
  • Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1660215099
Нормально сказал..........
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Беспонтий
1660216146
как ни крути в руках как бы потерянные ложки осадочек останется всегда
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JTherry
1660216147
"В общем, улыбнулись друг другу..." ...не переживай, Сергей, через полгодика тебя снова позовет Терешкин спасать клуб от вылета... проси побольше компенсацию в контракте за досрочное расторжение...) и можно дальше "улыбаться друг другу"...
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DOCTOR PENALTY
1660218201
Нормально, без соплей. "*
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