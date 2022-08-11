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    Юран рассказал о реакции футболистов «Химок» на его увольнение

    Сергей Юран рассказал, как игроки «Химок» отреагировали на его увольнение из подмосковного клуба.

    — С Резиуаном Мирзовым отношения у вас складывались непросто. Как с ним расстались?

    — На этой встрече заострил особое внимание именно на нем. Сказал: «Резиуан, мы с тобой чуть дольше остальных привыкали друг к другу. Ты талантливый футболист. Я видел, что ты способен на большее. У меня ничего личного к тебе никогда не было. Но я понимал, что ты не всегда показываешь свой максимум». В общем, улыбнулись друг другу.

    Против «Зенита» он остался в запасе, зато вышел на замену и забил. А если бы играл с первых минут, глядишь, не поразил бы ворота питерцев. Но он не прошел с нами сборы. Если человек еще не набрал кондиции, зачем же я буду его «убивать» нагрузками? Мышцы не готовы.

    По тренировкам я понял, что у него изменилось отношение к делу. Поэтому в итоге Мирзов стал получать по 90 минут игрового времени за матч. Нормально с ним расстались. Я всем давал шанс, пытался раскрывать молодых. Мне кажется, грех кому-то жаловаться на меня.

    В последней игре, например, на замену вышел Долгов и оформил дубль. Мне нравилось, что парни с пониманием относились к моим решениям по составу. Никто не обижался, если оставался в запасе. Наоборот, пытались по максимуму использовать отведенное им время.

    Никто не делал мне одолжения. Это дорогого стоит. У нас получилось сколотить добротный коллектив.

    — Как Денис Глушаков отреагировал на ваш уход?

    — Он был удивлен. Но я сказал ему: «Денис, жизнь продолжается. Вы профессионалы, должны биться за клуб, семью кормить. Идем дальше».

    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля.
    • Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23158

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Нормально, без соплей. "*

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      Рейтинг: +24576

      JTherry 2 часа назад

      "В общем, улыбнулись друг другу..."
      ...не переживай, Сергей, через полгодика тебя снова позовет Терешкин спасать клуб от вылета... проси побольше компенсацию в контракте за досрочное расторжение...) и можно дальше "улыбаться друг другу"...

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      Рейтинг: +121

      эд100 > JTherry 1 час назад

      готов поспорить, что так и будет. или должно. но у Серёги всё впереди, и сейчас нужно найти клуб и просто сделать дело, никому ни чего не доказывая

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      Рейтинг: +4854

      Беспонтий 2 часа назад

      как ни крути в руках как бы потерянные ложки
      осадочек останется всегда

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      Рейтинг: +16505

      ilichkadr 2 часа назад

      Нормально сказал..........

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