Ловчев: «Карпова за его инсайд про Юрана можно назвать паскудой»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев не верит в инсайд Ивана Карпова, что главный тренер «Химок» Сергей Юран уволен за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом».

– Конечно, не верю истории Карпова.

– Можем ли мы назвать Ивана паскудой?

– Конечно.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему