Ловчев: «Карпова за его инсайд про Юрана можно назвать паскудой»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев не верит в инсайд Ивана Карпова, что главный тренер «Химок» Сергей Юран уволен за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом».
– Конечно, не верю истории Карпова.
– Можем ли мы назвать Ивана паскудой?
– Конечно.
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.
Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова