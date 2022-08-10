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    Ловчев: «Карпова за его инсайд про Юрана можно назвать паскудой»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев не верит в инсайд Ивана Карпова, что главный тренер «Химок» Сергей Юран уволен за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом».

    – Конечно, не верю истории Карпова.

    – Можем ли мы назвать Ивана паскудой?

    – Конечно.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5349

      AtticusFinch 1 минуту назад

      А кто нибудь про Ловчева хорошее говорил когда нибудь?

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      Рейтинг: +11244

      Алексей З 13 минут назад

      может пидаром ?

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      Рейтинг: +684

      Suvorov51 13 минут назад

      Он исам этого не скрывает

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      Рейтинг: +2005

      fakeid 17 минут назад

      ванька-паскудник. запомним.

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