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    Агент Сафонов: «Карпов написал, что Юрана уволили за попытку договорняка? Я бы в суд подал на этого ублюдка»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

    «Я бы в суд подал на этого ублюдка Карпа», – написал Сафонов.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: твиттер Алексея Сафонова

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    Сегодня, 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4190

      Enter2006 33 минуты назад

      Вот это правильная позиция!

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