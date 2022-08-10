Агент Сафонов: «Карпов написал, что Юрана уволили за попытку договорняка? Я бы в суд подал на этого ублюдка»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

«Я бы в суд подал на этого ублюдка Карпа», – написал Сафонов.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему