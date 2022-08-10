«Химки» объявили об отставке Юрана

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок».

Вместе с Юраном из подмосковного клуба ушли его помощники Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев.

«Мы благодарим Сергея Николаевича, который пришeл в непростой для клуба момент и оставил «Химки» в Премьер-лиге.

К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения. Мы договорились о расторжении контракта.

В ближайшее время команду возглавит новый тренер», – сообщил гендиректор клуба Дмитрий Ульянов.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля.

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