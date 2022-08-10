В «Химках» объяснили, почему уволили Юрана

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл подробности ухода Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

— Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в Премьер-лиге. Наверное, думали о том, чтобы еще вести переговоры с Сергеем Николаевичем относительно дальнейшего взаимодействия, но первоначальные договоренности остались в силе.

Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение. Есть решение Сергея Николаевича, есть решение Совета учредителей. Могу только обозначить свою позицию — где-то я хотел бы, чтобы он продолжал работать дальше в клубе.

— Инициатива уйти исходила и от Юрана?

— Зависело и от позиции тренера. И от позиции Совета акционеров. Не один человек решает, а коллектив. Эту идеологию мы воплощаем в жизнь, чтобы не было перекоса в одну сторону.

— Выходит, Юран понимал, что он уйдет?

— Безусловно. Еще в феврале были такие договоренности.

— Но в тот же день, когда Юран покинул команду, мы с ним общались о будущем игроков команды, о Гбане. Он говорил, что «Химки» — не цирк, что игрок не уйдет через месяц после прихода. И судя по его высказываниям, он тоже никуда уходить не собирался. Что изменилось за полдня?

— Мне сложно комментировать. Это надо у него спросить. Сергей Николаевич дал профессиональную оценку.

— При этом у Юрана был контракт до конца сезона?

— Мы с ним так договаривались, чтобы у него были гарантии. Если бы задача не была выполнена, тогда Юран должен был бы отработать еще сезон, чтобы вернуть команду в Премьер-Лигу.

— Почему его не сняли перед сезоном? Со стороны все это выглядит очень странно.

— Команду кто-то же должен готовить, наверное. Сергей Николаевич — профессионал, согласился нам помочь и подготовить команду к сезону.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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