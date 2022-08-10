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    В «Химках» объяснили, почему уволили Юрана

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл подробности ухода Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

    — Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в Премьер-лиге. Наверное, думали о том, чтобы еще вести переговоры с Сергеем Николаевичем относительно дальнейшего взаимодействия, но первоначальные договоренности остались в силе.

    Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение. Есть решение Сергея Николаевича, есть решение Совета учредителей. Могу только обозначить свою позицию — где-то я хотел бы, чтобы он продолжал работать дальше в клубе.

    — Инициатива уйти исходила и от Юрана?

    — Зависело и от позиции тренера. И от позиции Совета акционеров. Не один человек решает, а коллектив. Эту идеологию мы воплощаем в жизнь, чтобы не было перекоса в одну сторону.

    — Выходит, Юран понимал, что он уйдет?

    — Безусловно. Еще в феврале были такие договоренности.

    — Но в тот же день, когда Юран покинул команду, мы с ним общались о будущем игроков команды, о Гбане. Он говорил, что «Химки» — не цирк, что игрок не уйдет через месяц после прихода. И судя по его высказываниям, он тоже никуда уходить не собирался. Что изменилось за полдня?

    — Мне сложно комментировать. Это надо у него спросить. Сергей Николаевич дал профессиональную оценку.

    — При этом у Юрана был контракт до конца сезона?

    — Мы с ним так договаривались, чтобы у него были гарантии. Если бы задача не была выполнена, тогда Юран должен был бы отработать еще сезон, чтобы вернуть команду в Премьер-Лигу.

    — Почему его не сняли перед сезоном? Со стороны все это выглядит очень странно.

    — Команду кто-то же должен готовить, наверное. Сергей Николаевич — профессионал, согласился нам помочь и подготовить команду к сезону.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 37 минут назад

      Похоже на объяснения сбежавшего с психушки: "ну мы то его взяли на короткий промежуток, а он команду сохранил в РПЛ и по таблице рядом с Зенитом находится сейчас. Ну зачем так и зачем его оставлять? Нам такой не нужен."

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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 45 минут назад

      Иди дальше сочиняй сказки и жопу лижи Садыгову и Воробьёву! Если бы ты захотел - Юрана бы оставил. Но ты пассивная омёба как и все в госдуре! Что тебе скажут - то и делаешь.

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      Рейтинг: +2980

      Dgad 45 минут назад

      Ой, звучит как оправдание и полный бред который не вяжется с действительностью)

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