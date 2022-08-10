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  • «Химки» не будут подавать в суд на Карпова из-за информации про договорной матч с «Ростовом»

«Химки» не будут подавать в суд на Карпова из-за информации про договорной матч с «Ростовом»

10 августа 2022, 12:20
6

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не собирается подавать в суд на журналиста Ивана Карпова.

Ранее инсайдер заявил, что уже бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.

«Мы не рассматриваем возможность подачи в суд на Ивана Карпова. Если бы это было большое и серьезное издание, а тут Telegram-канал. Не хотим обращать внимания на это», – сказал Терюшков.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (6)
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Enter2006
1660123456
Юран и без твоей госдуровской рожей если захочет подаст в суд напрямую. Вам с Садыговским говном ясен пень важнее чтобы всё улеглось побыстрее.
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DOCTOR PENALTY
1660124038
Пластилиновая позиция. Несолидно. А ещё член НС.
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ilichkadr
1660126176
" клуб не собирается подавать в суд на журналиста Ивана Карпова." Рома, а клуб-то с какого перепугу собирается/не собирается? Если бы клуб и подал на Ванюшу в суд, то тебя бы в суде послали вместе с клубом в известном направлении. Карпов обвинил не клуб, а конкретное физическое лицо. Отсюда Карпов будет ответ держать не перед клубом, а перед Юраном.
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RJM555
1660128930
А надо бы.......такое должна сказать комиссия после решения суда, а не этот придурок- недожурналист или кто он вообще такой в конце-то концов когда -нибудь будут отвечать за лже информацию.....
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