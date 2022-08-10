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    «Химки» не будут подавать в суд на Карпова из-за информации про договорной матч с «Ростовом»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не собирается подавать в суд на журналиста Ивана Карпова.

    Ранее инсайдер заявил, что уже бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.

    «Мы не рассматриваем возможность подачи в суд на Ивана Карпова. Если бы это было большое и серьезное издание, а тут Telegram-канал. Не хотим обращать внимания на это», – сказал Терюшков.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +570

      RJM555 42 минуты назад

      А надо бы.......такое должна сказать комиссия после решения суда, а не этот придурок- недожурналист или кто он вообще такой в конце-то концов когда -нибудь будут отвечать за лже информацию.....

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      Рейтинг: +16490

      ilichkadr 1 час назад

      " клуб не собирается подавать в суд на журналиста Ивана Карпова."
      Рома, а клуб-то с какого перепугу собирается/не собирается? Если бы клуб и подал на Ванюшу в суд, то тебя бы в суде послали вместе с клубом в известном направлении.
      Карпов обвинил не клуб, а конкретное физическое лицо. Отсюда Карпов будет ответ держать не перед клубом, а перед Юраном.

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      Рейтинг: +23157

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Пластилиновая позиция. Несолидно. А ещё член НС.

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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 2 часа назад

      Юран и без твоей госдуровской рожей если захочет подаст в суд напрямую. Вам с Садыговским говном ясен пень важнее чтобы всё улеглось побыстрее.

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      Рейтинг: +130

      илья 009 > Enter2006 1 час назад

      Они просто внимание отвлекают от Садыгова... и кумовства в футболе ( Набиулин, Ротенберг, Садыгов и еще есть личности) вот и все.

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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 > илья 009 57 минут назад

      Всё верно, согласен с Вами!

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