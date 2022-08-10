«Химки» не будут подавать в суд на Карпова из-за информации про договорной матч с «Ростовом»

А надо бы.......такое должна сказать комиссия после решения суда, а не этот придурок- недожурналист или кто он вообще такой в конце-то концов когда -нибудь будут отвечать за лже информацию.....
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не собирается подавать в суд на журналиста Ивана Карпова.
Ранее инсайдер заявил, что уже бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.
«Мы не рассматриваем возможность подачи в суд на Ивана Карпова. Если бы это было большое и серьезное издание, а тут Telegram-канал. Не хотим обращать внимания на это», – сказал Терюшков.
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.
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