Мележиков отреагировал на информацию о возможном уходе с поста гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу своего будущего.

Сообщалось, что новые владельцы клуба могут поставить своего человека на эту должность.

«Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал.

Ваня Карпов, наверное, слышал, а я нет. Я не переживаю по этому поводу, потому что не могу на это повлиять», – сказал Мележиков.