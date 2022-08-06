Мележиков отреагировал на информацию о возможном уходе с поста гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу своего будущего.
Сообщалось, что новые владельцы клуба могут поставить своего человека на эту должность.
«Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал.
Ваня Карпов, наверное, слышал, а я нет. Я не переживаю по этому поводу, потому что не могу на это повлиять», – сказал Мележиков.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ.
- Мележиков стал гендиректором клуба в декабре 2020 года вместо Шамиля Газизова.
Источник: «Спорт-Экспресс»