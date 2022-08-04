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    «Он животное». Гвардиола объяснил игрокам «Манчестер Сити», почему считает Месси лучшим

    «Манчестер Сити» опубликовал документальный фильм о прошлом сезоне. В нем есть эпизод, как главный тренер Хосеп Гвардиола объясняет команде величие Лионеля Месси.

    «Вы знаете, почему Месси – лучший игрок, которого я видел в своей гребаной жизни? Потому что он гребаный боец! Он животное», – сказал Гвардиола, имея в виду, что Месси очень любит соперничать, соревноваться.

    • Месси и Гвардиола пересекались в «Барселоне».
    • Они вместе выигрывали Лигу чемпионов.
    • Сезон АПЛ стартует на этой неделе. «Манчестер Сити» предстоит защищать титул.

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    Источник: Бомбардир.ру

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