Кокорин получит 100 тысяч рублей, если сыграет 3 матча за «Фиорентину» в новом сезоне

Букмекерская компания Olimpbet отреагировала на обещание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина перевести 100 тысяч рублей медиафутбольной команде «Бей Беги», если они выиграют ближайший матч в Московском кубке селебрити (МКС).
Букмекер переведeт аналогичную сумму 31-летнему россиянину, если он минимум три раза выйдет на поле в составе «Фиорентины» в сезоне-2022/23.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- «Бей Беги» – клуб Георгия Джикии и Александра Соболева.
- Сообщалось, что игроки команды будут зарабатывать 150+ тысяч рублей в месяц.
Источник: Metaratings