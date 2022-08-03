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    Кокорин получит 100 тысяч рублей, если сыграет 3 матча за «Фиорентину» в новом сезоне

    Букмекерская компания Olimpbet отреагировала на обещание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина перевести 100 тысяч рублей медиафутбольной команде «Бей Беги», если они выиграют ближайший матч в Московском кубке селебрити (МКС).

    Букмекер переведeт аналогичную сумму 31-летнему россиянину, если он минимум три раза выйдет на поле в составе «Фиорентины» в сезоне-2022/23.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • «Бей Беги» – клуб Георгия Джикии и Александра Соболева.
    • Сообщалось, что игроки команды будут зарабатывать 150+ тысяч рублей в месяц.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1232

      jek718875 39 минут назад

      За 100 000 рублей,КОКОША даже в носу ковыряться не будет

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