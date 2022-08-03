Кокорин получит 100 тысяч рублей, если сыграет 3 матча за «Фиорентину» в новом сезоне

Букмекерская компания Olimpbet отреагировала на обещание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина перевести 100 тысяч рублей медиафутбольной команде «Бей Беги», если они выиграют ближайший матч в Московском кубке селебрити (МКС).

Букмекер переведeт аналогичную сумму 31-летнему россиянину, если он минимум три раза выйдет на поле в составе «Фиорентины» в сезоне-2022/23.