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    Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА

    Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о своем будущем.

    «На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут — рассмотрю, конечно же. Сейчас я уже не отдыхаю, продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры.

    Недавно был на тренировках «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», — сказал Кержаков.

    • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
    • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
    • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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