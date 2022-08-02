Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о своем будущем.

«На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут — рассмотрю, конечно же. Сейчас я уже не отдыхаю, продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры.

Недавно был на тренировках «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», — сказал Кержаков.