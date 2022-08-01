В «Спартаке» отреагировали на новость о назначении Хачатурянца вместо Федуна

Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу слухов о скорых изменениях в руководстве клуба.
Сообщалось, что Леонид Федун покинет пост президента, а его преемником, вероятно, станет Ашот Хачатурянц.
«Нам о таких перестановках неизвестно. Ещe вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещe что-то.
Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», – сообщили в спартаковской пресс-службе.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой российской Премьер-лиги.
Источник: «Чемпионат»