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    В «Спартаке» отреагировали на новость о назначении Хачатурянца вместо Федуна

    Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу слухов о скорых изменениях в руководстве клуба.

    Сообщалось, что Леонид Федун покинет пост президента, а его преемником, вероятно, станет Ашот Хачатурянц.

    «Нам о таких перестановках неизвестно. Ещe вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещe что-то.

    Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», – сообщили в спартаковской пресс-службе.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой российской Премьер-лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1873

      Vitaga 1 час назад

      шило на мыло.... посмотрим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24323

      JTherry 1 час назад

      а как еще реагировать Зеленову..?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6703

      Semenycch 1 час назад

      На свиноферме очередной переполох?

      1
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      Рейтинг: +3473

      Klaido > Semenycch 58 минут назад

      о, а что тут делает такой, как ты - ЛГБТ-активист с немытой продырявленной задницей?

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