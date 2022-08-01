В «Спартаке» отреагировали на новость о назначении Хачатурянца вместо Федуна

Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу слухов о скорых изменениях в руководстве клуба.

Сообщалось, что Леонид Федун покинет пост президента, а его преемником, вероятно, станет Ашот Хачатурянц.

«Нам о таких перестановках неизвестно. Ещe вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещe что-то.

Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», – сообщили в спартаковской пресс-службе.