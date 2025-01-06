Смородская предостерегла «Спартак»: «Это очень глупо»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к возможному возвращению Квинси Промеса в «Спартак».
«Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак» – недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против!
Суд принял решение, что он виновен, – это преступник, вы понимаете? Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное – зачем нам собирать преступников в России?
Я не понимаю, это очень глупо… Если бы меня спросили, я бы была категорически против», – заявила Смородская.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.