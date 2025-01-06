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    Смородская предостерегла «Спартак»: «Это очень глупо»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к возможному возвращению Квинси Промеса в «Спартак».

    «Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак» – недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против!

    Суд принял решение, что он виновен, – это преступник, вы понимаете? Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное – зачем нам собирать преступников в России?

    Я не понимаю, это очень глупо… Если бы меня спросили, я бы была категорически против», – заявила Смородская.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии (26)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Каратель помойников
    1736181336
    Ну раз сама баба Оля против,то вшивики вместе с губошлепом должны её облобызать..на большее пусть не расчитывает,советчица мля
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    TOMSON
    1736181616
    Я бы еще про игровые качества Промеса поговорил. И учитывая риски он явно не соответствует.
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    timon2401
    1736181962
    Смородская уже не раз была близка к суду: вспомнить и вымогательство, в котором ее обвиняли, и аферу с участками подмосковной земли, и странные покупки футболистов в "Локо"...кто бы разглагольствовал по данному поводу))
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    Спартачище
    1736182230
    Баба оля в этот раз что-то рано вышла из запоя Отовсюду с позором была выпизжена, но авторитетно продолжает экспертствовать)))
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    ПалкоВводецъ007
    1736183635
    Пора забыть это чудовище наркодиллерское. Из за таких преступников тысячи людей гибнут от их заразы. Одним у р о д о м в России меньше станет. Гыгыгы
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    БАЗАРА НЕТ
    1736183912
    Спартак давно расформировать пора за их темные делишки
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    ivany4
    1736184118
    Самое главное - Если бы меня спросили! Знает кошка, чье мясо пытается съесть.)) Ну а если тебя не спрашивают, как и всех остальных, то в таком возрасте пора понимать, что твое мнение, как и других дядек и тетек, нах никому не нужны!!! Что за мода пошла, выставлять себя дураками, а потом на ходу переобуваться, вызывая к себе жалость.)))
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    Вежливый такой
    1736184234
    Поскорее бы его закрыли и закончилась бы эта Санта барбара.
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    timon2401
    1736184780
    17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выступил с громким заявлением. Инстанция выдала два ордера на арест россиян – президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 5 марта 2024 МУС выдал два ордера на арест командующих С.Кобылаша и В.Соколова.. 24 июня 2024 тот же МУС выдал ордер на арест С Шойгу и В.Герасимова.. чем Квинси хуже для проживания в РФ??
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    DOCTOR PENALTY
    1736186746
    Не надо возвращать Промеса, клуб нарвётся на санкции.
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