Ибрагимович: «Я никогда не закончу карьеру. Без меня футбол умрет»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем.
– Когда ты завершишь карьеру?
– Никогда. Без меня футбол умрет.
- В прошлом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- «Милан» продлил с ним контракт до лета 2023 года.
- Швед, которому в октябре исполнится 41, перенес операцию на колене и выбыл до зимы.
Два месяца назад Златан перенес операцию на крестообразной связке. Сейчас опубликовал фото после тренировок – просто зверь
Источник: La Gazzetta dello Sport