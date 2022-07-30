Ибрагимович: «Я никогда не закончу карьеру. Без меня футбол умрет»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем.

– Когда ты завершишь карьеру?

– Никогда. Без меня футбол умрет.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

«Милан» продлил с ним контракт до лета 2023 года.

Швед, которому в октябре исполнится 41, перенес операцию на колене и выбыл до зимы.

Два месяца назад Златан перенес операцию на крестообразной связке. Сейчас опубликовал фото после тренировок – просто зверь