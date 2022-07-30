Ибрагимович: «Я никогда не закончу карьеру. Без меня футбол умрет»

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем.
– Когда ты завершишь карьеру?
– Никогда. Без меня футбол умрет.
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем.
– Когда ты завершишь карьеру?
– Никогда. Без меня футбол умрет.
Буратинович даже не заметил что футбол давно умер, и по сути вы уже лет десять как труп под названием мессироналду пинаете
А МЫ ПРО ТЕБЯ УЖЕ ЗАБЫЛИ