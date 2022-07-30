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    Ибрагимович: «Я никогда не закончу карьеру. Без меня футбол умрет»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем.

    – Когда ты завершишь карьеру?

    – Никогда. Без меня футбол умрет.

    • В прошлом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • «Милан» продлил с ним контракт до лета 2023 года.
    • Швед, которому в октябре исполнится 41, перенес операцию на колене и выбыл до зимы.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +574

      3meeeD 45 минут назад

      Вызов сделай,перейди в РПЛ на новый уровень !))

      0
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      Рейтинг: +39082

      Project Бабангида 53 минуты назад

      Буратинович даже не заметил что футбол давно умер, и по сути вы уже лет десять как труп под названием мессироналду пинаете

      0
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      Рейтинг: -280

      vsespartak01 1 час назад

      А МЫ ПРО ТЕБЯ УЖЕ ЗАБЫЛИ

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