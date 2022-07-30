Товарищеские матчи. «Арсенал» забил шесть голов «Севилье», «МЮ» проиграл «Атлетико»

Завершились два англо-испанских товарищеских матча.
«Арсенал» разгромил «Севилью», отправив в ворота соперника шесть безответных мячей.
«Атлетико» минимально победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Жоау Фелиша в концовке игры.
Товарищеские матчи
Арсенал (Англия) – Севилья (Испания) – 6:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Сака (с пенальти), 10; 2:0 – Жезус, 13; 3:0 – Жезус, 15; 4:0 – Сака, 19; 5:0 – Жезус, 76; 6:0 – Нкетиа, 89.
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Фелиш, 86.
Источник: «Бомбардир»