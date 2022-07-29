«Лучший выбор». Каррера – о возможном переходе Миранчука в «Торино»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слухи, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук интересен «Торино».

«Я думаю, что если ему придется уйти из «Аталанты», то «Торино» – лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини!

Главное для Алексея – это постоянство в матчах!» – сказал Каррера.