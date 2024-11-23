Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Миранчук поделился впечатлениями от пребывания в сборной России

    Миранчук поделился впечатлениями от пребывания в сборной России

    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук остался доволен поездкой в расположение сборной России, несмотря на логистические трудности.

    – Карпин на вопрос о твоем долгом пути до России ответил, что хоть путь и сложный, но игроки «Ростова» и «Краснодара» так катаются постоянно. Насколько тебе было тяжело?

    – Те ребята, которые не играют в «Ростове» и «Краснодаре», на этом сборе убедились в том, что такая дорога очень сложная.

    Те, кому приходится столько ездить, вызывают большое уважение, потому что это действительно непросто. Понимаю, что такие реалии, но нужно отдать должное.

    Что касается меня, то хоть и был долгий перелет, но сборная позаботилась о комфорте. Всегда рад приехать на родину.

    Если жив и здоров, с удовольствием приезжаю в сборную. Тут вопрос даже не в дороге.

    • В ноябре Миранчук сыграл с Сирией (4:0) в товарищеском матче.
    • Он забил сам и сделал голевой пас.
    • Футболист говорил, что он добирался до России около суток.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Алексей Миранчук охарактеризовал Овечкина 1
    Миранчук назвал страну, где завершит карьеру 3
    Пануччи рассказал, какую память о себе оставил Миранчук в Италии
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 