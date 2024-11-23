Миранчук поделился впечатлениями от пребывания в сборной России

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук остался доволен поездкой в расположение сборной России, несмотря на логистические трудности.

– Карпин на вопрос о твоем долгом пути до России ответил, что хоть путь и сложный, но игроки «Ростова» и «Краснодара» так катаются постоянно. Насколько тебе было тяжело?

– Те ребята, которые не играют в «Ростове» и «Краснодаре», на этом сборе убедились в том, что такая дорога очень сложная.

Те, кому приходится столько ездить, вызывают большое уважение, потому что это действительно непросто. Понимаю, что такие реалии, но нужно отдать должное.

Что касается меня, то хоть и был долгий перелет, но сборная позаботилась о комфорте. Всегда рад приехать на родину.

Если жив и здоров, с удовольствием приезжаю в сборную. Тут вопрос даже не в дороге.

В ноябре Миранчук сыграл с Сирией (4:0) в товарищеском матче.

Он забил сам и сделал голевой пас.

Футболист говорил, что он добирался до России около суток.

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