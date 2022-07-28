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Зайнутдинов рассказал, нравится ли ему играть в центре защиты

28 июля 2022, 19:33

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал о своем отношении к использованию его в обороне.

– За несколько дней до стартовой игры против «Урала», вы то ли в шутку, то ли всерьез сказали, что становитесь Бахтиером Кьеллини. Как в воду глядели. Два матча на месте левого центрального защитника отыграли уверенно, будто на этой позиции выступали всю жизнь. Кого из игроков обороны считаете ориентиром?

– Честно сказать, за защитниками никогда не следил, а больше смотрел на атакующих футболистов. В детстве мне нравилось, как играют Роналдо и Кака. Можно сказать, что симпатизировал сборной Бразилии, за которую они выступали.

– Вы действительно настоящий универсал. Любопытно, игроком какого амплуа себя считаете?

– Я уже и сам не знаю. Всегда комфортно себя чувствовал и в центре поля, причем на любом месте, и на позиции левого латераля.

– Когда Владимир Валентинович Федотов сказал, что предстоит играть в обороне, какой была первая реакция?

– Абсолютно нормальной. Главный тренер дал понять, что есть такая необходимость. Я ответил, что если могу помочь команде в этой роли, значит, буду выполнять все, что требуется.

Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, мол, мне осталось сыграть только на этой позиции, но я не предполагал, что такое случится уже в ближайшее время.

– Вперед не тянет?

– Владимир Валентинович дает добро на регулярные подключения к атакам. По ситуации, разумеется. Когда есть силы и возможность, всегда бегу вперед.

В любом случае, мне нужно много работать. Каждая тренировка помогает лучше узнать мою новую роль.

Пока мы провели только две игры, рано говорить, что у меня хорошо получается. Что-то сказать можно будет после десяти матчей, не раньше.

  • 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020-го.
  • За 2 года он провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Контракт казахстанца с клубом действует до 2025 года.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер
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