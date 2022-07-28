Новичок «Зенита» Мантуан рассказал, когда восстановится после травмы

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей травме.

— Как вы себя чувствуете? Когда полностью выздоровеете?

— Я чувствую себя гораздо лучше. Болевых ощущений уже нет. Весь тренерский штаб и специалисты «Зенита» — большие профессионалы. Надеюсь присоединиться к работе в обшей группе в ближайшее время. И дальше завоевывать доверие тренера.