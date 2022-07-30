Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 июля

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 30 июля.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 17:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Зенит – Локомотив
- Победа «Зенита» – 1.32
- Ничья – 5.50
- Победа «Локомотива» – 8.50
Источник: Бомбардир.ру