«Это аморально». У «Барселоны» есть долг по зарплате перед де Йонгом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл возмутился, что «Барселона» имеет задолженность по зарплате перед полузащитником Френки де Йонгом.
«Де Йонгу следует подать судебный иск против «Барселоны», и все игроки должны поддержать его! Клуб тратит состояния на новых игроков, не платя полностью деньги тем, у кого есть контракт, – это аморально и является нарушением.
Профсоюз игроков ФИФА должен прекратить это», – написал Невилл.
- Де Йонг готов сократить зарплату, чтобы остаться в «Барселоне».
- На игрока претендует «Челси».
- У «Барселоны» могут возникнуть проблемы с регистрацией новичков.
Источник: твиттер Гари Невилла