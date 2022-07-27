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    «Это аморально». У «Барселоны» есть долг по зарплате перед де Йонгом

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл возмутился, что «Барселона» имеет задолженность по зарплате перед полузащитником Френки де Йонгом.

    «Де Йонгу следует подать судебный иск против «Барселоны», и все игроки должны поддержать его! Клуб тратит состояния на новых игроков, не платя полностью деньги тем, у кого есть контракт, – это аморально и является нарушением.

    Профсоюз игроков ФИФА должен прекратить это», – написал Невилл.

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    Источник: твиттер Гари Невилла

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2969

      Dgad 2 часа назад

      Вот вот, просят игроков снизить зп сетуя на то что нет денег, а сами покупают многомиллионных футболистов, как минимум это странно...и не красиво

      3
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      Рейтинг: +1838

      Maxi_7 2 часа назад

      В конце концов Де Йонг ещё должен останется...)

      1
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