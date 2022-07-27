Генич: «Продленные легионеры «Зенита» через год уедут. До 2027 года точно не останутся»

«Зенит» на прошлой неделе продлил контракты с несколькими легионерами до 2027 года. Ситуацию оценил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Зенит» продлил контракты с легионерами на случай их отъезда. Чтоб потом они вернулись и были на контракте.

«Зенит» прекрасно понимает, что никто из продленных игроков не останется в клубе до 2027 года. К гадалке не ходи. Они сейчас помогут «Зениту» получить вторую звезду. Через год уедут», – сказал Генич.