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    Генич: «Продленные легионеры «Зенита» через год уедут. До 2027 года точно не останутся»

    «Зенит» на прошлой неделе продлил контракты с несколькими легионерами до 2027 года. Ситуацию оценил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

    «Зенит» продлил контракты с легионерами на случай их отъезда. Чтоб потом они вернулись и были на контракте.

    «Зенит» прекрасно понимает, что никто из продленных игроков не останется в клубе до 2027 года. К гадалке не ходи. Они сейчас помогут «Зениту» получить вторую звезду. Через год уедут», – сказал Генич.

    • «Зенит» продлил Клаудиньо, Малкома и Вендела.
    • Петербуржцы – чемпионы России последних 4 сезонов.
    • Ближайший соперник – «Локомотив».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16641

      paracetamol 2 минуты назад

      Уедут и уедут. Своих наберем!

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      Рейтинг: +11147

      Алексей З 10 минут назад

      Уедут если кто-то даст существенно бОльшую зп. У нас максимально 35 матчей не потея, квалификация будет падать.

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      Рейтинг: +58

      НетВони 16 минут назад

      Если сезон доиграют уже хорошо! в зимнее окно побегут если будут предложения. на самом деле на этих легионеров нет спроса и денег им больше никто не предлагает.

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      Рейтинг: +14584

      Fusballer 45 минут назад

      Гапром бабла докинет и снова останутся.

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