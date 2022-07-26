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  • «Пожелал бы того же каждому россиянину». Агент – о положении Кокорина в «Фиорентине»

«Пожелал бы того же каждому россиянину». Агент – о положении Кокорина в «Фиорентине»

26 июля 2022, 22:56
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Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Сколько еще времени удастся Кокорину отсиживаться в Италии?

– Под словом отсиживаться вы подразумеваете продолжать получать 3 миллиона евро? Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 миллиона – колоссальные убытки для итальянского футбола.

Пусть несут убытки, не нам же все время брать их на себя. По условиям контракта они должны выплачивать ему эти деньги.

– В каком российском клубе наиболее вероятно появление Кокорина?

В России сейчас ему никто не даст такие деньги. Если бы я был его футбольным агентом, я бы затруднился с подбором клуба для него.

Это редчайший случай, когда российский футболист подписал за рубежом такой приличный контракт и не отрабатывает его. Но ему самому не дают возможность играть. Про Кокорина говорили, что у него от природы талант, но у него отсутствует трудолюбие.

– Варинат с возвращением в «Зенит» из области фантастики?

– «Зенит» – единственный клуб в России, который способен предложить Кокорину зарплату как в «Фиорентине». Могут для смеха взять, он же отчасти зенитовский футболист.

– Там была конфликтная история с уходом.

«Зенит» редко не доходил до конфликта со своими звездами, с которыми приходилось прощаться. Буквально несколько футболистов ушли спокойно. А так со всеми были какие-то конфликты.

  • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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Источник: «Спорт день за днем»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (1)
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alex1951
1658875266
Кто бы сомневался.....Неплохая танге для шлифовальщика..... Кокоша и сам это не скрывает..Ай маладца.... Интересно и кому он нужен в России после ,,успешной ,, карьеры в Фиорентине?
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