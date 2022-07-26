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    «Пожелал бы того же каждому россиянину». Агент – о положении Кокорина в «Фиорентине»

    Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    – Сколько еще времени удастся Кокорину отсиживаться в Италии?

    – Под словом отсиживаться вы подразумеваете продолжать получать 3 миллиона евро? Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 миллиона – колоссальные убытки для итальянского футбола.

    Пусть несут убытки, не нам же все время брать их на себя. По условиям контракта они должны выплачивать ему эти деньги.

    – В каком российском клубе наиболее вероятно появление Кокорина?

    В России сейчас ему никто не даст такие деньги. Если бы я был его футбольным агентом, я бы затруднился с подбором клуба для него.

    Это редчайший случай, когда российский футболист подписал за рубежом такой приличный контракт и не отрабатывает его. Но ему самому не дают возможность играть. Про Кокорина говорили, что у него от природы талант, но у него отсутствует трудолюбие.

    – Варинат с возвращением в «Зенит» из области фантастики?

    – «Зенит» – единственный клуб в России, который способен предложить Кокорину зарплату как в «Фиорентине». Могут для смеха взять, он же отчасти зенитовский футболист.

    – Там была конфликтная история с уходом.

    «Зенит» редко не доходил до конфликта со своими звездами, с которыми приходилось прощаться. Буквально несколько футболистов ушли спокойно. А так со всеми были какие-то конфликты.

    • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

    Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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    Источник: «Спорт день за днем»

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