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    Агент Кокорина рассказал о подготовке россиянина к сезону

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил об участии игрока в тренировочном процессе команды.

    Ранее 31-летний россиянин переболел коронавирусом, из-за чего пропустил начало первого сбора.

    «Кокорин тренируется вместе с «Фиорентиной», – сказал агент.

    • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

    Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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