Агент Кокорина рассказал о подготовке россиянина к сезону

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил об участии игрока в тренировочном процессе команды.
Ранее 31-летний россиянин переболел коронавирусом, из-за чего пропустил начало первого сбора.
«Кокорин тренируется вместе с «Фиорентиной», – сказал агент.
- Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.
Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»
Источник: «Спорт-Экспресс»