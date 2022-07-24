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    Врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой

    Накануне подруга футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева выложила фото с игроком. Ему в связи с пневмотораксом приходится ходить со специальной бутылкой.

    «Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного попадания воздуха между лeгкими и диафрагмой воздух за счeт давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», – пояснил врач академии «Спартака» Никита Карлицкий.

    • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
    • Пиняеву предстоит операция.
    • Восстановление Пиняева может занять полгода.

    Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс

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    Источник: «Чемпионат»

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