Врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой

Накануне подруга футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева выложила фото с игроком. Ему в связи с пневмотораксом приходится ходить со специальной бутылкой.

«Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного попадания воздуха между лeгкими и диафрагмой воздух за счeт давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», – пояснил врач академии «Спартака» Никита Карлицкий.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.

Пиняеву предстоит операция.

Восстановление Пиняева может занять полгода.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс